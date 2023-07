Loncor Gold Inc. est une société canadienne qui se consacre à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières. La société se concentre sur des projets dans une zone de 480 kilomètres carrés (Km2) sur la ceinture de roches vertes de Ngayu dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC). Le projet Nord-Kivu de la société est situé dans la province du Nord-Kivu, dans l'est du Congo, au nord-ouest du lac Edward, et se compose de divers permis d'exploration. Son projet Ngayu se compose de divers permis d'exploration et se trouve dans la province de la Tshopo au nord-est du Congo, à environ 270 kilomètres au nord-est de Kisangani. Ses propriétés Adumbi consistent en deux permis d'exploitation minière, et couvrent une superficie d'environ 245 km2 dans la ceinture de roches vertes archéennes de Ngayu, dans les provinces de l'Ituri et du Haut Uele, au nord-est du Congo. Ses propriétés Isiro consistent en onze explorations couvrant une superficie de 1 884 kilomètres carrés dans la province du Haut Uele, au nord-est du Congo.

Secteur Or