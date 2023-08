London & Associated Properties PLC est une société d'investissement immobilier basée au Royaume-Uni, qui se consacre à l'investissement, à la gestion et au développement de propriétés industrielles et commerciales par le biais d'investissements directs et de coentreprises. La société investit également dans des coentreprises avec des copropriétaires institutionnels dans divers secteurs immobiliers, dont Oaktree Capital Management, Schroders et Bank of Scotland. Le portefeuille Manor de la société comprend neuf unités industrielles louées à huit locataires au cœur de la zone commerciale de Runcorn, dans le Cheshire. Les projets de la société comprennent le projet Agora dans le nord-ouest de l'Angleterre, le projet Sapphire en Angleterre et au Pays de Galles, et le projet Range dans l'ouest de Londres. La société détient également un investissement substantiel dans Bisichi PLC, qui exploite des mines de charbon en Afrique du Sud et possède des biens immobiliers au Royaume-Uni.