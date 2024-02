London Security plc est une société d'investissement immobilier. La société est engagée dans la fabrication, la vente et la location d'équipements de protection contre les incendies et dans la fourniture de services de maintenance associés. La société fournit une protection contre les incendies grâce à sa présence locale au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en France, en Allemagne, au Danemark et au Luxembourg. Les services et produits de la société sont commercialisés sous des marques telles que Nu-Swift, Ansul, Premier et Master. Ses filiales comprennent notamment Advanced Fire Protection Limited, AFS Fire and Security Limited, Alarm Masters S.A., Alfa Prevent Srl, All-Protec N.V., A.L.P.I. sarl, Amberfire Limited, Ansul B.V., Ansul Solutions B.V., etc.

Secteur Communications et réseautage