LSE Group : UBS reste à achat, mais s'interroge

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur LSE (London Stock Exchange) Group avec un objectif de cours laissé à 8500 pence, soit un potentiel de hausse limité de 3% pour le titre du groupe britannique de Bourses.



Le broker note que l'EBITDA ajusté du premier semestre 2022, de 1,80 milliard de livres sterling, a battu de 5% les attentes en données publiées et de 2% en données coeur (hors un gain de change ponctuel dans les coûts).



S'il constate donc 'encore un bon résultat de LSEG' et rehausse de 1-2% ses estimations de BPA pour 2023-24, UBS s'interroge néanmoins : 'avec un cours en hausse de plus de 20% durant les dernières semaines, combien reste-t-il de potentiel au titre?'.



