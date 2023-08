(Alliance News) - Ashington Innovation PLC a déclaré jeudi qu'elle avait accepté d'acquérir in Cell Therapy Ltd dans le cadre d'une prise de contrôle inversée de 135 millions de livres sterling, ce qui a entraîné la suspension de la négociation de ses propres actions à Londres.

Dans le cadre de la transaction, la société d'acquisition à but spécial a déclaré qu'elle prévoyait de placer de nouvelles actions auprès d'investisseurs nouveaux et existants, dans le but de lever jusqu'à 3 millions de livres sterling pour financer un programme de développement de médicaments et fournir un fonds de roulement.

La transaction est subordonnée, entre autres, à la réalisation d'un audit préalable, à l'obtention des autorisations réglementaires de la Financial Conduct Authority et du Takeover Panel du Royaume-Uni, à la réussite du placement d'actions et à l'approbation des actionnaires.

Ashington Innovation, qui a commencé à être cotée sur le marché principal de Londres au début du mois de juin, a déclaré que Cell Therapy est une société de biotechnologie au stade clinique qui possède un portefeuille de médicaments cellulaires brevetés et un programme principal qui a "achevé avec succès un essai clinique humain de stade précoce dans l'insuffisance cardiaque".

Cell Therapy a obtenu des brevets aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Asie, a indiqué Ashington Innovation.

Ashington Innovation a déclaré qu'elle considérait la transaction comme "transformationnelle" et "valorisante" pour les actionnaires, et qu'elle était "parfaitement alignée" sur la stratégie de croissance de l'entreprise.

Étant donné que la transaction représenterait une prise de contrôle inversée, les actions d'Ashington Innovation ont été suspendues à Londres jeudi, dans l'attente de la publication d'un prospectus ou de l'échec de la transaction, comme l'exigent les règles d'admission à la cote de la Bourse de Londres.

Ashington Innovation a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie que la transaction proposée soit menée à bien, ni aucune confirmation de ses conditions finales, et que la société fournirait des informations supplémentaires "en temps voulu".

"Nous sommes ravis d'avoir convenu d'un protocole d'accord pour l'acquisition de Cell Therapy. Au cours des derniers mois, nous avons examiné de nombreux projets et nous pensons que l'acquisition proposée répond à notre objectif déclaré d'identifier une entité potentiellement extrêmement précieuse, capable d'un développement durable et disposant d'avantages technologiques significatifs", a déclaré Jason Smart, fondateur et directeur d'Ashington Innovation.

"Les administrateurs estiment que le secteur de la médecine régénérative et de la biotechnologie présente des opportunités convaincantes de créer de la valeur pour les actionnaires et que l'acquisition proposée constitue une cible de grande qualité avec une direction expérimentée et experte. Il s'agit d'une occasion très intéressante d'introduire sur les marchés publics une entreprise évolutive ayant de solides antécédents."

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

