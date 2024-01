London Stock Exchange plc figure parmi les principales bourses européennes. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - diffusion d'informations boursières et de données analytiques de marché (70,5%) ; - prestations de négociation (19,6%) : exécution et gestion d'opérations sur les produits dérivés et au comptant. Le groupe propose parallèlement des prestations de cotation et de services technologiques ; - prestations de services de post-négociation (9,9%) : notamment prestations de services de compensation et de règlement de titres. La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume Uni (30,8%), Union européenne (13,2%), Etats-Unis (36%), Asie (12,9%) et autres (7,1%).

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières