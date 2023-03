Factbox - Budget du Royaume-Uni : M. Hunt présente de nouvelles prévisions et des mesures d'incitation économique

PRÉVISIONS

Citant les nouveaux chiffres de l'Office for Budget Responsibility (OBR), M. Hunt a déclaré que l'inflation devrait chuter de 10,7 % au dernier trimestre de l'année dernière à 2,9 % d'ici la fin de l'année 2023.

Les nouvelles prévisions de l'OBR estiment que l'économie se contractera de 0,2 % cette année, avant de connaître une croissance de 1,8 % en 2024, de 2,5 % en 2025, de 2,1 % en 2026 et de 1,9 % en 2027.

Le taux de chômage devrait atteindre 4,4 %.

La dette sous-jacente devrait représenter 92,4 % du PIB l'année prochaine, avant d'atteindre 93,7 % en 2024-25, 94,6 % en 2025-26 et 94,8 % en 2026-27. Elle devrait retomber à 94,6 % en 2027-28".

Le déficit devrait diminuer chaque année, passant de 5,1 % du PIB en 2023-24 à 3,2 % en 2024-25, 2,8 % en 2025-26, 2,2 % en 2026-27 et 1,7 % en 2027-28.

INCITATIONS À L'INVESTISSEMENT

Le gouvernement introduira une nouvelle politique d'"amortissement intégral" pour les trois prochaines années, qui pourrait devenir permanente "dès que nous pourrons le faire de manière responsable".

D'une valeur moyenne de 9 milliards de livres (10,9 milliards de dollars) par an, cette politique permettra de déduire intégralement et immédiatement des bénéfices imposables tout investissement dans du matériel informatique, des installations ou des machines. L'impôt sur les sociétés passera à 25 % à partir d'avril 2023.

CHANGEMENTS EN MATIÈRE DE GARDE D'ENFANTS

Dans les ménages où tous les adultes travaillent au moins 16 heures, l'offre de 30 heures de garde financée pour les enfants de trois et quatre ans sera étendue, en temps utile, à chaque enfant unique de plus de 9 mois.

Le financement des crèches sera également augmenté et le ratio minimum personnel/enfants passera de 1:4 à 1:5 pour les enfants de deux ans en Angleterre.

CHANGEMENTS DANS LES PENSIONS

L'allocation annuelle non imposable pour les pensions passera de 40 000 à 60 000 livres, et l'allocation à vie sera supprimée dans le but d'empêcher les travailleurs plus âgés de quitter le marché du travail.

CHANGEMENTS FUTURS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT

Dans le courant de l'année, M. Hunt présentera un plan visant à débloquer les investissements des fonds de pension à cotisations définies et d'autres sources, ainsi qu'une initiative visant à faire de la Bourse de Londres un lieu de cotation plus attrayant. Il présentera également sa réponse aux défis posés par la loi américaine sur la réduction de l'inflation.

DÉPENSES DE DÉFENSE

La Grande-Bretagne augmentera son budget de défense de 11 milliards de livres au cours des cinq prochaines années, ce qui le portera à près de 2,25 % du PIB d'ici à 2025.

CHANGEMENTS EN MATIÈRE DE HANDICAP

La Grande-Bretagne va supprimer l'évaluation de la capacité de travail (Work Capability Assessment), ce qui signifie que les demandeurs d'allocations handicapés pourront chercher un emploi sans perdre leur soutien financier.

Un nouveau programme appelé "Universal Support" fournira également des fonds pour aider les personnes handicapées à trouver des emplois appropriés et à mettre en place le soutien dont elles ont besoin.

(1 dollar = 0,8276 livre)