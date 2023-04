Goldman Sachs et JPMorgan se disputent la place de numéro 1 du conseil en transactions immobilières

JPMorgan a devancé Goldman pour s'emparer de la première place dans les classements mondiaux compilés par Refinitiv Deals Intelligence, ayant travaillé sur 119,8 milliards de dollars d'opérations contre 115,4 milliards de dollars pour Goldman en deuxième position. C'est la première fois que Goldman rate la première place depuis le premier trimestre 2019, selon Refinitiv.

Dans les classements mondiaux de Dealogic, Goldman a toutefois revendiqué la première place au premier trimestre avec 120,5 milliards de dollars de transactions. JPMorgan arrive en deuxième position avec 120,1 milliards de dollars de transactions.

Si les tableaux de classement produits par Dealogic et Refinitiv présentent de légères différences d'un trimestre à l'autre, il est rare qu'ils donnent des vainqueurs différents pour la première place.

L'obtention de la première place est un prix très convoité par les banques d'investissement, qui suivent de près les classements et les utilisent comme outil de marketing pour attirer des clients et pour recruter et conserver des talents. Les divergences ont conduit Goldman à demander des explications à Refinitiv et JPMorgan à Dealogic, selon des personnes au courant des conversations.

Un porte-parole de ION Analytics, la société mère de Dealogic, a déclaré que sa méthodologie était basée sur les commentaires reçus du marché et a refusé de commenter l'origine des divergences.

"La méthodologie a été affinée en permanence au cours de trois décennies de collaboration avec les acteurs du marché", a déclaré le porte-parole.

Matt Toole, directeur de Refinitiv Deals Intelligence, une société du London Stock Exchange Group Plc, a déclaré que le fournisseur de données prenait en compte les commentaires du marché et était prêt à procéder à des ajustements lorsque cela s'avérait nécessaire.

"Il y a un processus en place qui ne peut pas être indûment influencé, car sinon cela rompt tout le facteur de confiance", a déclaré M. Toole.

Les porte-parole de Goldman et de JPMorgan se sont refusés à tout commentaire.

La cause des divergences qui ont conduit Goldman et JPMorgan à revendiquer toutes deux la première place n'est pas claire, bien qu'il existe des différences connues dans la manière dont les classements de Refinitiv et Dealogic sont compilés.

Refinitiv, par exemple, considère la consolidation de deux ou plusieurs catégories d'actions comme une opération de fusion et d'acquisition, alors que Dealogic ne le fait pas. Dealogic enregistre une opération de scission au moment où elle est annoncée, alors que Refinitiv la prend en compte au moment où la société scindée commence à exercer ses activités, ce qui peut se produire plusieurs trimestres plus tard.

Refinitiv et Dealogic se sont mis d'accord sur la première place du classement des transactions des conseillers juridiques au premier trimestre 2023 : la grande société de fusions et acquisitions Sullivan & Cromwell LLP.