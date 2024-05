La Financial Conduct Authority britannique prendra du temps et cherchera à atteindre un "large consensus" au sein de l'industrie sur ses propositions contestées de nommer les entreprises faisant l'objet d'une enquête plus tôt, a déclaré lundi un cadre supérieur de l'organisme de surveillance.

"Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une question sensible et émotionnelle, nous prendrons donc le temps d'examiner les réactions, de nous engager plus avant avec l'industrie... dans le but de parvenir à un large consensus", a déclaré Sarah Pritchard, directrice exécutive de la FCA, lors d'une conférence organisée par City & Financial.