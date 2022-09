L'organisme de surveillance financière britannique va élargir son enquête sur la concurrence aux données du marché.

La FCA avait déjà commencé à examiner les données sur les marchés de gros en général, et va maintenant se pencher sur la question de savoir s'il existe un manque de concurrence dans certaines sections du marché qui empêche les clients de trouver des alternatives moins chères ou de meilleure qualité.

"Nous nous étendrons bientôt à des gammes plus larges de données de gros et prévoyons de lancer une étude de marché couvrant la concurrence pour les indices de référence, les données de notation de crédit et les fournisseurs de données de marché en novembre", a déclaré Sarah Pritchard, directrice exécutive de la FCA pour les marchés, lors d'une conférence City & Financial.

"Ce travail vise à s'assurer que la concurrence fonctionne bien, que des informations de bonne qualité sont disponibles pour les participants au marché qui le souhaitent, et que l'innovation suit l'évolution du marché."

L'autorité de régulation est sous la pression du gouvernement pour aider à créer un marché des capitaux plus compétitif afin de soutenir le rôle de Londres en tant que centre financier mondial.

Il a été critiqué pour prendre trop de temps pour autoriser de nouvelles entreprises.

"L'arriéré des autorisations en cours a été réduit de 40 % au cours de l'année dernière et la FCA teste des formulaires automatisés pour accélérer encore le processus", a déclaré M. Pritchard.

Un autre objectif de réforme du gouvernement est l'élagage de MiFID II, une suite de règles de négociation de titres et d'investissement héritées de l'Union européenne. Mais Prichard a déclaré que sa réforme serait "complexe".

Avant cela, l'organisme de surveillance examinera la frontière entre le conseil en investissement et l'orientation, qui détermine le niveau des règles, a-t-elle déclaré.

Elle a fait écho aux commentaires des régulateurs mondiaux et européens sur la nécessité de surveiller et d'être alignés sur la réglementation des marchés des matières premières après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait déclenché une volatilité dans le commerce transfrontalier de l'énergie et des métaux.