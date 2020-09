LSE : l'offre d'Euronext pour le rachat de Borsa Italiana

11/09/2020 | 16:39

L'action du London Stock Exchange Group est en hausse de près de 1,5% suite l'annonce par Euronext de discussions pour le rachat de la Bourse italienne.



Euronext a confirmé ce matin être actuellement en discussion avec Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pour soumettre une offre à London Stock Exchange Group pour l'acquisition de l'activité et des principaux actifs opérationnels de Borsa Italiana.



Rappelons que LSE est en cours d'acquisition de Refinitiv, un fournisseur de données et d'infrastructures pour les marchés financiers.



D'après Bruxelles, l'opération combinerait d'importantes plateformes de négociation de titres, ce qui pourrait déboucher sur une part de marché cumulée 'très importante'.



La Commission doit prendre une décision avant le 27 octobre.



