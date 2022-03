LSE : le titre monte, résultats et perspectives salués

L'action London Stock Exchange Group signe l'une des meilleures performances de l'indice FTSE 100 jeudi, soutenue par des résultats annuels jugés solides et des perspectives optimistes.



Vers 10h20 (heure de Londres), le titre s'octroie une progression de 4,8%, contre un repli de 0,4% au même instant pour le FTSE et un gain de 0,3% pour l'indice STOXX européen du secteur des services financiers.



L'opérateur boursier britannique a annoncé ce matin une hausse de 8,3% de son bénéfice opérationnel ajusté (EBITDA) l'an dernier, à 3,28 milliards de livres, le groupe ayant notamment bénéficié des synergies tirées de l'acquisition de la plateforme de services d'informations financières Refinitiv.



A titre de comparaison, le consensus visait un résultat d'exploitation de 3,23 milliards.



Sur l'ensemble de l'exercice, LSE a enregistré une progression de 0,7% de son chiffre d'affaires, à 6,8 milliards de livres, dont une croissance de 5,8% à taux de change constants.



Le groupe a par ailleurs annoncé qu'il comptait verser un dividende final en augmentation de 27% à 95 pence par action au titre de 2021, tout en ajoutant avoir démarré l'exercice 2022 'sur une bonne dynamique'.



L'opérateur a par ailleurs réaffirmé son intention de faire croître son activité à un rythme annuel moyen compris entre 5% et 7% sur la période allant de 2020 à 2023.



