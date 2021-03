LSE : le titre chute après les résultats annuels

Le titre London Stock Exchange perdait plus de 7% vendredi en milieu de matinée à la Bourse de Londres, après que l'opérateur boursier britannique a annoncé des résultats annuels en ligne avec les attentes.



Le groupe a publié des revenus de 2,1 milliards de livres pour l'exercice écoulé, un chiffre très légèrement supérieur au consensus.



Le bénéfice opérationnel ajusté a quant à lui augmenté de 5% à 1,1 milliard de livres, une performance là encore en ligne avec les prévisions des analystes.



Vers 10h15 (heure de Londres), le titre chutait de 7,4%, affichant la plus forte baisse de l'indice FTSE 100.



David Schwimmer, le directeur général de LSE, a pourtant déclaré que la finalisation du rachat du fournisseur de données pour les marchés financiers Refinitiv, en début d'année, marquait une 'étape importante' dans l'histoire du groupe.



'Nous sommes encouragés par les déclarations suggérant que les premiers travaux menés à la suite de l'acquisition ont confirmé l'étendue des opportunités qui se présentent à travers le groupe', se félicitent ce matin les analystes de RBC.



'Le rachat de Refinitiv étant désormais bouclé, nous considérons que le groupe élargi s'est transformé, en s'orientant vers des revenus de meilleure qualité et une exposition accrue aux vecteurs de croissance bien connus', ajoute le bureau d'études.



