L'autorité britannique de surveillance des marchés a défini jeudi les règles finales du plus grand remaniement de la cotation des entreprises à la Bourse de Londres depuis trente ans, afin de renforcer la concurrence avec New York et l'Union européenne après le Brexit.

La Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré que les règles sont largement inchangées par rapport aux propositions faites en décembre dernier, qui ont divisé l'opinion.

Elles fusionnent l'actuelle norme à deux niveaux et les segments de cotation supérieure plus onéreux à partir du 29 juillet, une période très courte puisque les entreprises ont habituellement plusieurs mois pour se préparer.

Les règles visent à attirer un plus grand nombre de cotations en réduisant les formalités administratives et en laissant aux entreprises le soin de décider des informations qu'elles doivent divulguer aux investisseurs potentiels.

Elles suppriment également l'obligation pour les entreprises de demander un vote des actionnaires sur les transactions importantes, à l'exception des prises de contrôle inversées et de l'annulation d'une cotation.

Le ministère britannique des finances avait demandé ces modifications afin de renforcer la compétitivité de Londres en tant que centre financier mondial, alors qu'Amsterdam, Paris et d'autres villes de l'Union européenne - qui a déjà assoupli ses règles de cotation - concurrencent Londres en raison du Brexit, qui a pris effet en janvier 2021.

La Grande-Bretagne n'avait pas non plus réussi à persuader le concepteur de puces britannique Arm Holdings de s'introduire en bourse à Londres plutôt qu'à New York.

Le détaillant de mode rapide Shein a quant à lui entamé le processus de cotation à Londres.

"Ces nouvelles règles constituent un premier pas important vers la revitalisation de nos marchés de capitaux, l'alignement du Royaume-Uni sur ses homologues internationaux et la garantie que nous attirons les entreprises les plus innovantes à s'inscrire ici", a déclaré Rachel Reeves, ministre britannique des finances dans le nouveau gouvernement travailliste élu la semaine dernière.

Les fondateurs ou les administrateurs d'une société peuvent bénéficier de droits de vote doubles ou renforcés pour une période illimitée, une mesure qui vise à attirer davantage de sociétés en croissance dont les fondateurs souhaitent conserver le contrôle après leur introduction en bourse.

La FCA a également décidé d'autoriser les investisseurs institutionnels avant l'introduction en bourse à bénéficier de droits de vote renforcés pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.

La Bourse de Londres a déclaré que son pipeline de cotations s'étoffait en prévision des réformes.

Julia Hoggett, PDG de LSE plc, a déclaré que le changement garantira que les sociétés cotées au Royaume-Uni bénéficient d'un "régime de cotation qui soutient mieux leurs ambitions de croissance, augmente les opportunités d'investissement pour les investisseurs britanniques et soutient l'économie du Royaume-Uni".

La FCA a toutefois déclaré que l'assouplissement des règles ne suffirait pas à faire coter les entreprises à Londres et que le fait de s'appuyer davantage sur les entreprises pour publier des informations comporte des risques, ce qui fait écho aux inquiétudes des groupes d'actionnaires concernant l'affaiblissement des normes. (Reportage de Huw Jones ; édition de Barbara Lewis)