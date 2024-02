La Grande-Bretagne va accélérer les transactions d'actions pour rattraper Wall Street, mais les acteurs du marché disposeront de suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes, a déclaré jeudi le président d'une étude commandée par le gouvernement.

À partir de la fin du mois de mai, les actions échangées aux États-Unis, au Canada et au Mexique seront réglées - c'est-à-dire que la propriété légale sera échangée contre des liquidités - en un seul jour ouvrable (T+1), contre deux jours actuellement à Wall Street et en Europe.

Charlie Geffen, qui préside le groupe de travail britannique sur le règlement accéléré, doit envoyer son rapport au ministère des finances d'ici la fin du mois prochain.

"La question du comment et du quand, et non du si, est assez universellement partagée", a déclaré M. Geffen à Reuters.

Son rapport devrait recommander la création cette année d'un groupe technique chargé d'élaborer des normes et des procédures communes pour assurer un passage en douceur au T+1 à la Bourse de Londres, dans les banques, chez les gestionnaires d'actifs et chez d'autres acteurs du marché.

Le ministre britannique des services financiers, Bim Afolami, a déclaré le mois dernier que le groupe de travail de M. Geffen "modernisera nos opérations de back-office pour le XXIe siècle en passant d'un règlement T2 à un règlement T1".

M. Geffen a déclaré que la création d'un groupe technique et l'application de ses normes permettraient au marché de "s'adapter" à T+1 au cours de la première phase en 2025, avant un passage effectif au cours d'une deuxième phase à une date qui n'a pas encore été décidée.

L'achèvement de la première phase l'année prochaine donne le temps de chiffrer et de quantifier les changements de systèmes qui seront nécessaires.

"Les gens doivent savoir ce qu'ils doivent prévoir dans leur budget pour 2025", a déclaré M. Geffen.

Certains représentants de l'industrie estiment que le passage effectif à T+1 n'interviendra probablement pas avant 2026.

L'Union européenne a également déclaré qu'il s'agissait de savoir quand, et non si, elle passerait à T+1, et a appelé à une coordination avec la Grande-Bretagne et la Suisse.

M. Geffen a déclaré qu'il n'était pas judicieux de fixer une date précise pour le T+1 en Grande-Bretagne à ce stade, notamment parce que le pays doit tirer les leçons de l'initiative américaine.

"Il faut qu'il y ait un mandat pour s'assurer que vous obtenez la coordination nécessaire", a déclaré M. Geffen.