La plus grande réforme des règles de cotation des entreprises en Grande-Bretagne depuis plus de trois décennies entre en vigueur lundi à la Bourse de Londres, une mesure destinée à l'aider à rivaliser plus efficacement avec New York et l'Union européenne après le Brexit.

Les réformes, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour attirer davantage d'investissements privés dans l'économie britannique, ont divisé l'opinion.

Les actionnaires affirment que leurs droits seront érodés, mais les partisans de la réforme affirment qu'elle aligne la Grande-Bretagne sur les pratiques en vigueur ailleurs et qu'elle rendra Londres moins chère et plus compétitive pour les entreprises afin de lever des fonds et de permettre une plus grande appétence pour le risque afin de stimuler la croissance.

Voici quelques détails sur les nouvelles règles de la Financial Conduct Authority (FCA) :

CATÉGORIE DE COTATION UNIQUE

Les exigences actuelles en matière de cotation standard et de cotation premium, plus onéreuses, seront supprimées et remplacées par une catégorie unique de sociétés commerciales dont les conditions d'éligibilité sont plus souples et les exigences permanentes moins onéreuses.

Les entreprises souhaitant s'inscrire à la cote ne seront plus tenues de fournir des données financières historiques sur trois ans ou un état des fonds de roulement sur 12 mois. Cela signifie que les petites entreprises en croissance peuvent s'inscrire à un stade plus précoce.

VOTES DES ACTIONNAIRES

Ces règles marquent un changement fondamental vers un système plus axé sur la divulgation d'informations, afin de réduire les formalités administratives pour les entreprises. Les sociétés cotées dans la catégorie des sociétés commerciales ne seront plus tenues d'organiser un vote des actionnaires sur ce que l'on appelle les transactions importantes entre parties liées. Elles devront toujours obtenir le soutien des actionnaires pour une opération de prise de contrôle inversée, un rachat d'actions ou l'annulation d'une cotation.

Les sociétés devront également continuer à appliquer le code britannique de gouvernance d'entreprise, ce qui signifie qu'elles devront indiquer si elles se conforment aux meilleures pratiques ou expliquer pourquoi elles ne s'y conforment pas.

DROITS DES ACTIONNAIRES DOUBLES ET MULTIPLES

Les fondateurs ou les administrateurs d'une société peuvent bénéficier indéfiniment de droits de vote supérieurs à ceux des actionnaires ordinaires afin de conserver le contrôle après l'introduction en bourse. L'objectif est d'attirer davantage d'entreprises en croissance, telles que les jeunes pousses technologiques, à s'inscrire à la cote de Londres et de concurrencer plus efficacement New York, où ces droits de vote double sont courants.

ACTIONNAIRES INSTITUTIONNELS

Les investisseurs institutionnels avant l'introduction en bourse, tels que les fonds de capital-investissement, peuvent également bénéficier de droits de vote renforcés, mais pour une durée maximale de 10 ans, afin de garantir la visibilité et la prévisibilité pour les autres actionnaires et les actionnaires potentiels.

CATÉGORIE DE COTATION SPACS

Les Special Purpose Acquisition Companies (SPAC), sociétés cotées créées pour acquérir des entreprises existantes ou fusionner avec elles, disposent toujours d'un délai de 24 mois pour réaliser une transaction ou restituer de l'argent aux investisseurs, mais ce délai peut désormais être prolongé de 12 mois, jusqu'à trois fois, si les actionnaires l'approuvent.

COTATION SECONDAIRE INTERNATIONALE

Une nouvelle catégorie est créée pour attirer les cotations secondaires de sociétés non britanniques qui sont déjà cotées ailleurs.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

La FCA a présenté son prochain train de réformes, proposant d'assouplir les règles relatives aux prospectus d'admission à la cote et d'introduire de la souplesse dans les recherches sur les sociétés cotées. (Reportage de Huw Jones, édition de Barbara Lewis)