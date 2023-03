La Grande-Bretagne va lancer une étude visant à attirer davantage de cotations en bourse

L'Investment Research Review sera lancé lundi prochain et présidé par Rachel Kent, avocate chevronnée des services financiers chez Hogan Lovells, qui présentera un rapport au ministre de la City, Andrew Griffith, dans les trois mois, a indiqué le ministère.

"Il s'agit d'élaborer des mesures concrètes que le gouvernement peut prendre pour améliorer le statut de Londres en tant que première destination de cotation en Europe, et seulement deuxième au niveau mondial", a déclaré le ministère.

M. Griffith donnera plus de détails dans un discours prononcé lors de la conférence sur le commerce FIX qui se tiendra à Londres jeudi.

Les investisseurs s'appuient sur les recherches des analystes des banques et des courtiers pour sélectionner les actions, mais des inquiétudes ont été exprimées quant à la qualité et à la quantité des recherches produites en Grande-Bretagne, en particulier dans les domaines de la technologie et des sciences de la vie, a déclaré le ministère.

Il est à craindre que cela ne freine les évaluations et l'attrait de Londres en tant que lieu de mobilisation de capitaux. Les entreprises sont souvent cotées au Nasdaq ou à l'ICE de New York, car les valorisations des entreprises technologiques y sont plus élevées.

"La recherche est importante - et la profondeur et l'étendue de la recherche en matière d'investissement sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement des marchés et permettre aux entreprises d'obtenir les évaluations qu'elles méritent", a déclaré M. Griffith dans le communiqué du ministère.

L'étude examinera si les règles héritées de l'Union européenne qui "dégroupent" la recherche, c'est-à-dire que son coût est comptabilisé séparément d'autres activités telles que l'exécution de transactions boursières afin de mettre fin aux conflits d'intérêts, ont eu un impact sur le volume de la recherche en investissement au Royaume-Uni ou sur l'étendue de sa couverture.

Une étude de l'UE a montré que la dissociation n'avait pas d'incidence significative sur le nombre d'analystes.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la Financial Conduct Authority britannique a déclaré que de multiples facteurs étaient en jeu pour influencer la décision d'Arm.

L'examen fait partie des "réformes d'Édimbourg", qui ont suivi l'examen de la recherche dans le cadre d'un ensemble de réformes des règles financières visant à exploiter la liberté de la Grande-Bretagne de rédiger ses propres règlements maintenant qu'elle a quitté l'Union européenne.