La directrice financière de la London Stock Exchange, Anna Manz, quittera l'entreprise l'année prochaine

Le London Stock Exchange Group PLC - fournisseur de données sur les prix et les indices et opérateur de systèmes de négociation et de compensation - a annoncé que son directeur financier, Anna Manz, quitterait l'entreprise à la fin de sa période de préavis de 12 mois, soit jusqu'en mai de l'année prochaine. LSEG indique que Mme Manz part pour un poste de directeur financier en dehors du secteur des services financiers et que le processus de recherche d'un remplaçant a commencé. David Schwimmer, directeur général, a déclaré : "Anna a apporté une contribution exceptionnelle à la transformation de LSEG. Je lui souhaite beaucoup de succès pour le prochain chapitre. Nous travaillerons ensemble au cours des prochains mois pour assurer une transition en douceur. Le groupe est en train de réaliser sa stratégie et je me réjouis à l'idée de réaliser de nouveaux progrès cette année et au-delà.

Cours actuel de l'action : 8 314,00 pence par action

Evolution sur 12 mois : +13%.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

