La fintech britannique Wise va se lancer en Bourse à Londres

Londres (awp/afp) - La fintech britannique Wise, connue auparavant sous le nom Transferwise et spécialisée dans les transferts d'argent, a annoncé jeudi vouloir entrer en Bourse à Londres via une cotation directe.

Wise explique dans un communiqué qu'une cotation directe "est plus juste, moins chère et plus transparente" qu'une introduction en Bourse classique.

Elle lui permettra d'entrer sur le marché sans lever de fonds auprès d'investisseurs, et simplement en rendant échangeables en Bourse ses actions ce qui permettra à ses actionnaires existants de faire fructifier leur mise.

La fintech ne donne pas de détails financiers ni sur le calendrier. Elle était valorisée 5 milliards de dollars (près de 4,6 milliards de francs suisses au cours du jour) en juillet 2020 à la suite d'un financement.

"Wise a l'habitude de défier les conventions, et cette cotation ne fait pas exception", souligne Kristo Käärmann, directeur général et co-fondateur de la société, qui donnera la possibilité à ses clients au Royaume-Uni de détenir une part du capital.

Cette entrée en Bourse (IPO), qui se fera avec un système à deux classes d'actions ce qui permettra aux dirigeants de garder le contrôle, "nous permet d'accueillir les clients et d'autres investisseurs dans notre base d'actionnaires, tout en étant concentrés sur notre mission", selon lui.

La société, créée en 2011, avait dit avoir engrangé de nouveaux clients pendant la pandémie, avec une hausse du volume de transactions, expliquant que des particuliers et professionnels ont cherché des alternatives pour transférer de l'argent pendant cette période.

Contrairement à beaucoup de fintechs qui peinent à gagner de l'argent, Transferwise est rentable depuis 2017.

Au cours de l'exercice annuel achevé fin mars, la société comptait 6 millions de clients actifs dans le monde et a enregistré 54,4 milliards de livres (69,5 milliards de francs suisses) de transaction.

Elle compte 17 bureaux dans le monde et 2400 salariés.

L'opération de Wise sera une bonne nouvelle pour la Bourse de Londres qui cherche à gagner en compétitivité depuis le Brexit, et illustre l'intérêt grandissant des entreprises technologiques pour la cotation directe qui a le vent en poupe aux Etats-Unis.

La plateforme d'achats et de ventes de cryptomonnaies Coinbase y a eu recours comme Spotify, Slack, Palantir ou Roblox.

Wise va se lancer alors même que le marché des entrées en Bourse à Londres a connu des échecs retentissants ces derniers temps, à l'image de la plateforme de livraison alimentaire Deliveroo, dont l'opération avait été qualifiée de "pire de l'histoire" à Londres.

La société de vente de meubles en ligne Made.com a quant à elle chuté mercredi pour ses premiers pas en Bourse.

