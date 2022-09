Le FTSE Russell signale l'inclusion possible de la Corée du Sud dans l'indice obligataire mondial

Le FTSE Russell a déclaré qu'il pourrait ajouter la Corée du Sud à son indice obligataire mondial suite aux mesures prises par les autorités de Séoul pour améliorer l'accès au marché pour les investisseurs étrangers, ouvrant ainsi la voie à une augmentation potentiellement énorme des entrées de capitaux dans le pays.

Saluant cette annonce, le ministère sud-coréen des finances a cité vendredi des estimations de recherches indépendantes selon lesquelles une inclusion dans l'indice FTSE World Government Bond pourrait contribuer à stimuler son marché obligataire local à hauteur de 90 trillions de wons (63 milliards de dollars), sans toutefois préciser de calendrier.

Elle a ajouté que la Corée du Sud aurait probablement une pondération de 2,0 à 2,5 % dans l'indice, ce qui la placerait au neuvième rang des 24 pays constitutifs en cas d'inclusion.

"Nous nous attendons à ce que l'inclusion effective stimule la demande mondiale d'obligations d'État sud-coréennes de manière stable et contribue ainsi à renforcer la stabilité des marchés obligataires et des marchés des changes", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il s'attend à ce que le FTSE Russell, un fournisseur d'indices mondiaux appartenant au London Stock Exchange Group, prenne une décision finale en septembre prochain.

Le marché obligataire local a également applaudi l'annonce, les contrats à terme sur les obligations du Trésor sud-coréen à trois ans ayant augmenté jusqu'à 0,38 point, malgré une vente de bons du Trésor américain au cours de la nuit.

"C'est une grande affaire", a déclaré un responsable de la succursale de Séoul d'une banque étrangère, bien qu'il ait ajouté que tout impact sur le marché local cette année pourrait être limité car les investisseurs sont surtout concentrés sur les mouvements des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

En vue de l'inclusion de la Corée du Sud dans l'indice, le ministère des finances a proposé un projet de loi qui supprimerait une taxe sur les investissements étrangers dans son marché obligataire, qui est maintenant examiné par l'Assemblée nationale pour approbation finale.

Le ministère a également déclaré qu'il se préparait à autoriser les transactions sur le marché obligataire par l'intermédiaire de dépositaires centraux internationaux de titres, tels qu'Euroclear et Clearstream, pour améliorer la commodité des investisseurs étrangers. (1 $ = 1 428,1 wons) (Rapports de Jihoon Lee et Choonsik Yoo, rapports supplémentaires de Seunggyu Lim ; édition Edwina Gibbs)