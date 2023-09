Le London Stock Exchange Group a élaboré des plans pour une nouvelle activité de marchés numériques afin d'offrir une négociation étendue d'actifs financiers traditionnels sur la technologie blockchain connue pour alimenter les crypto-monnaies, a rapporté le Financial Times.

La société a examiné le potentiel d'un lieu de négociation alimenté par la blockchain pendant environ un an et a atteint un "point d'inflexion" où elle a décidé de faire avancer les plans, a déclaré Murray Roos, responsable des marchés de capitaux du groupe LSE, dans une interview accordée au FT.

La blockchain est un registre numérique qui enregistre et vérifie les transactions.

Le LSE ne construit rien autour des crypto-actifs, mais il cherche à utiliser la technologie qui sous-tend les jetons comme le bitcoin pour améliorer l'efficacité de l'achat, de la vente et de la détention d'actifs traditionnels, a déclaré M. Roos au FT.

"L'idée est d'utiliser la technologie numérique pour rendre le processus plus fluide, moins coûteux et plus transparent [...] et de le réglementer. L'idée est d'utiliser la technologie numérique pour rendre le processus plus fluide, moins cher et plus transparent... et de le réglementer.

LSEG envisage d'utiliser une entité juridique distincte pour l'activité des marchés numériques, a indiqué le rapport lundi, ajoutant qu'il espérait la mettre en place au cours de l'année prochaine, sous réserve des approbations réglementaires.

La société est déjà en pourparlers avec des régulateurs, dans plusieurs juridictions, ainsi qu'avec le gouvernement et le Trésor au Royaume-Uni, a ajouté le rapport.

Le London Stock Exchange Group n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Cette initiative intervient à un moment où un certain nombre d'institutions financières traditionnelles évoquent le potentiel de la blockchain pour rationaliser le processus d'émission et d'échange d'actifs financiers.

Thomson Reuters, société mère de Reuters News, détient une participation minoritaire dans LSEG, qui paie Reuters pour les informations.