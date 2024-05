Les plus grands propriétaires collectifs d'actions britanniques ont mis en garde la London Stock Exchange contre l'affaiblissement de ses règles d'admission à la cote et de ses normes de gouvernance afin d'attirer de nouvelles entreprises, selon une lettre adressée à son président et consultée par Reuters.

Le Local Authority Pension Fund Forum (LAPFF), qui représente 350 milliards de livres (441,74 milliards de dollars) de pensions des autorités locales britanniques, s'est dit "très préoccupé" par les efforts d'un groupe de travail de l'industrie dirigé par Julia Hoggett, PDG de la London Stock Exchange plc.

Ce groupe, le Capital Markets Industry Taskforce (CMIT), s'est opposé aux efforts visant à renforcer le code britannique de gouvernance d'entreprise, une grande partie des réformes ayant finalement été abandonnées en janvier, le gouvernement s'attachant à rendre le Royaume-Uni plus compétitif.

Le groupe a également fait pression pour que les entreprises puissent augmenter la rémunération de leurs PDG afin d'attirer des talents internationaux en Grande-Bretagne. David Schwimmer, PDG de LSEG, la société mère de la London Stock Exchange plc, pourrait voir son salaire doubler par rapport à 2023.

La Financial Conduct Authority devrait finaliser un remaniement radical des règles d'admission à la cote dans les semaines à venir.

"Le principal message du CMIT est que le Royaume-Uni a perdu des cotations, principalement au profit des États-Unis, en raison de règles trop onéreuses au Royaume-Uni et que l'assouplissement du régime de cotation est une solution à ce problème", indique la lettre envoyée mardi au président du groupe LSE, Don Robert, par le président du LAPFF, Doug McMurdo.

"Nous sommes préoccupés par le fait que les positions prises par le CMIT ne sont ni fondées sur des preuves ni équilibrées, et que certaines d'entre elles ont peu de crédibilité en termes fondamentaux", indique la lettre, qui note un manque de représentation des propriétaires d'actifs au sein du CMIT, par opposition aux "preneurs d'honoraires" tels que les gestionnaires d'actifs.

LSEG a refusé de commenter immédiatement la lettre. Le CMIT n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les fonds de pension ont déjà exprimé leur inquiétude quant à l'assouplissement des règles d'admission à la cote. Railpen et neuf autres fonds de pension britanniques, qui gèrent 300 milliards de livres (379 milliards de dollars), ont mis en garde la FCA en juin dernier contre une proposition qu'ils considéraient comme une dilution des droits des actionnaires.

La société de matériaux de construction CRH et la société de paris sportifs en ligne Flutter Entertainment font partie des entreprises qui ont quitté Londres pour New York. Le concepteur britannique de puces ARM a également choisi de s'inscrire à la cote de New York, malgré les efforts du gouvernement britannique.

Certaines réformes financières post-Brexit proposées par le gouvernement et largement soutenues par le secteur étaient en préparation avant le lancement du CMIT en juillet 2022.

Cinquante-six des 87 membres du LAPFF détiennent des actions du groupe LSE, représentant un peu moins de 1,5 % du capital social total, ce qui en fait un des 15 premiers investisseurs selon les données du LSEG.

M. McMurdo a fait remarquer que la tendance à la diminution du nombre d'entreprises cotées en bourse n'était pas un problème spécifique au Royaume-Uni, le nombre d'entreprises américaines cotées en bourse ayant également diminué au fil du temps. En outre, Shell et Unilever ont préféré le Royaume-Uni aux Pays-Bas lorsqu'ils ont abandonné leur double cotation.

Un certain nombre d'entreprises ont également quitté les marchés publics pour cause d'insolvabilité, notamment en raison d'un audit insuffisant, comme Northern Rock et Carillion.

Dans ces conditions, M. McMurdo a réaffirmé le point de vue de la LAPFF selon lequel les normes de gouvernance et le régime de cotation britannique doivent être solides pour protéger à la fois les intérêts des investisseurs et l'économie du Royaume-Uni.

En faisant pression pour abaisser les normes de gouvernance et le régime de cotation, le LSE risque non seulement de perdre sa réputation, mais aussi d'"empoisonner le puits" en faisant du Royaume-Uni un endroit peu propice à l'allocation de capitaux.

"Nous demandons donc au LSEG de rendre publiques toutes les preuves qu'il possède concernant un lien quelconque entre les règles d'admission à la cote et la diminution du nombre d'inscriptions ou d'investissements.

Thomson Reuters, propriétaire de Reuters News, détient une participation minoritaire dans LSEG, qui paie Reuters pour ses informations.