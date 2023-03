Le rachat d'Emis et BT Openreach sous la loupe des autorités de surveillance

(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en hausse vendredi, terminant une semaine tumultueuse dans le vert.

Il est toutefois en passe de subir une perte hebdomadaire, les turbulences du secteur bancaire s'étant révélées être la cause de la chute des marchés boursiers cette semaine.

Au cours de cette semaine mouvementée, les actions du secteur bancaire ont été vendues à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et des inquiétudes concernant les liquidités du Crédit Suisse.

Les responsables américains de la politique fiscale et monétaire ont toutefois cherché à rassurer les déposants et les marchés.

La Réserve fédérale a prêté aux banques américaines près de 12 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau programme de prêt d'un an dévoilé dimanche. L'encours total de toutes les avances dans le cadre du programme de financement à terme des banques a atteint 11,9 milliards de dollars mercredi, a annoncé la banque centrale américaine dans un communiqué jeudi.

Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, a déclaré que le système bancaire restait solide malgré l'inquiétude des marchés.

Au Royaume-Uni, l'entreprise de traitement thermique Bodycote a annoncé une croissance de ses bénéfices annuels. L'autorité antitrust britannique craint que le rachat de la société de logiciels de santé Emis par UnitedHealth n'affaiblisse la concurrence.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,8 % à 7 467,53

Hang Seng : en hausse de 1,5 % à 19 500,19

Nikkei 225 : en hausse de 1,2% à 27 333,79

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,4% à 6 994,80

DJIA : clôture en hausse de 371,98 points, 1,2%, à 32 246,55

S&P 500 : clôture en hausse de 1,8% à 3 960,28

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 2,5% à 11 717,28

EUR : en hausse à 1,0665 USD (1,0619 USD)

GBP : hausse à 1,2165 USD (1,2110 USD)

USD : hausse à 133,12 JPY (133,09 JPY)

OR : en hausse à 1 929,43 USD l'once (1 918,22 USD)

(Brent) : en hausse à 75,23 USD le baril (74,21 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

10:00 GMT Indice des prix à la consommation de l'UE

10:00 GMT Indice du coût de la main-d'œuvre de l'UE

09:30 GMT Enquête de la Banque d'Angleterre sur les attitudes à l'égard de l'inflation

La décision d'interdire TikTok sur les téléphones du gouvernement britannique après un examen de la sécurité a été critiquée par la Chine. L'interdiction, annoncée jeudi par le ministre du Cabinet Office Oliver Dowden, permettra toujours aux ministres et aux fonctionnaires d'utiliser l'application chinoise sur leurs téléphones personnels. Le Premier ministre Rishi Sunak a subi des pressions de la part de députés pour qu'il suive l'exemple des États-Unis et de l'Union européenne en interdisant l'utilisation de l'application de partage de vidéos sur les appareils officiels. Un porte-parole de l'ambassade de Chine a accusé le gouvernement d'agir "en se basant sur des motifs politiques plutôt que sur des faits". TikTok, qui appartient à la société Internet chinoise ByteDance, s'est déclarée "déçue" par cette décision et a affirmé que les interdictions étaient fondées sur "des idées fausses et motivées par des considérations géopolitiques plus larges". Alors que les ministres ont été invités à aller plus loin et à supprimer le logiciel de leurs appareils personnels, Grant Shapps, ministre du Cabinet et grand tikToker parlementaire, a promis de continuer à l'utiliser avec précaution sur son propre téléphone. M. Dowden a annoncé cette "mesure de précaution" qui n'est pas étendue aux membres du public avec "effet immédiat". Il a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure prudente et proportionnée à la suite des "conseils de nos experts en cybersécurité", tout en notant les risques liés à la façon dont les informations sensibles peuvent être décrochées par TikTok.

Le chef du Parti unioniste démocratique a nié avoir subi des pressions de la part de politiciens américains pour signer le nouvel accord de Brexit sur le commerce pour l'Irlande du Nord. Jeffrey Donaldson a déclaré à l'agence de presse PA que l'administration américaine et d'autres personnalités politiques du Congrès s'étaient montrées "très compréhensives" à l'égard du souhait de son parti d'obtenir des garanties supplémentaires de la part du gouvernement britannique après la signature de l'accord-cadre de Windsor. Il s'est entretenu avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, à la Maison Blanche jeudi pour discuter de ce cadre, qui vise à supprimer certaines des barrières économiques sur le commerce en mer d'Irlande créées par le protocole controversé du Brexit sur l'Irlande du Nord. Le DUP bloque actuellement la décentralisation à Stormont pour protester contre les termes du protocole. Si le parti estime que le cadre de Windsor a permis de répondre en partie à ses préoccupations, il estime que certains "problèmes fondamentaux" subsistent dans le nouvel accord. M. Donaldson, qui se trouve à Washington pour assister à des événements sur le thème de la Saint-Patrick cette semaine, cherche maintenant à obtenir davantage de clarté et de garanties de la part du gouvernement britannique afin de répondre aux inquiétudes persistantes de son parti.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Deutsche Bank relève GSK à "buy" ("hold") - objectif de prix 1 700 (1 500) pence

----------

UBS relève London Stock Exchange Group à "acheter" ("neutre") - objectif de cours 8 700 (8 500) pence

Exane BNP abaisse Sage à 'neutre' ('outperform')

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

L'autorité de régulation britannique Ofcom a déclaré qu'il lui faudrait plus de temps qu'initialement prévu pour rendre une décision finale sur un plan de large bande de la branche Openreach de BT. L'Ofcom a déclaré qu'il lui faudrait deux mois supplémentaires pour prendre sa décision finale, alors qu'elle prévoyait initialement de le faire avant la fin de ce mois. " Le lancement de l'offre Equinox 2 est prévu pour le 1er avril 2023. Afin de fournir une certitude et une stabilité à l'industrie, notre opinion est qu'il ne serait pas approprié que l'offre soit lancée jusqu'à ce que nous ayons publié notre décision finale", a déclaré l'Ofcom. "Nous envisageons de proposer une directive à Openreach, en utilisant nos pouvoirs en vertu de la loi sur les communications de 2003, pour y parvenir, à moins qu'Openreach ne reporte volontairement le lancement de l'offre." L'Ofcom a également fait référence à une interview accordée au Financial Times, dans laquelle le directeur général de BT, Philip Jansen, a déclaré que la division réseau d'Openreach s'annonçait comme une "machine inarrêtable" et que son succès pourrait signifier qu'elle se termine en "larmes" pour les rivaux de la fibre optique. En février, l'Ofcom a accordé à Equinox 2 un soutien anticipé, estimant provisoirement qu'il n'était "pas anticoncurrentiel".

Rolls-Royce a reçu un financement de l'Agence spatiale britannique pour développer un réacteur nucléaire destiné à une base lunaire. Le projet étudiera comment l'énergie nucléaire pourrait être utilisée pour soutenir une future base d'astronautes sur la lune. Les scientifiques et les ingénieurs de la société britannique travaillent sur le programme de microréacteur afin de mettre au point une technologie qui fournira l'énergie nécessaire aux humains pour vivre et travailler sur le satellite naturel de la Terre. Toutes les missions spatiales dépendent d'une source d'énergie pour soutenir les systèmes de communication, de survie et d'expériences scientifiques. Selon les experts, l'énergie nucléaire pourrait permettre d'allonger considérablement la durée des missions lunaires. L'agence spatiale britannique a annoncé un nouveau financement de 2,9 millions de livres sterling pour le projet, qui fournira une première démonstration d'un réacteur nucléaire modulaire lunaire britannique.

BP a été accusé de "graves" manquements par une autorité de régulation américaine après l'explosion d'une raffinerie dans l'Oregon (Ohio). "BP Products North America Inc. a enfreint les procédures de sécurité du ministère américain du travail pour les matières hautement dangereuses et n'a pas formé les travailleurs de manière adéquate", a déclaré l'Occupational Safety & Health Administration (administration de la sécurité et de la santé au travail). "Alors que les travailleurs tentaient de corriger les niveaux croissants de liquide dans le tambour de mélange de gaz combustible, un nuage de vapeur inflammable s'est formé, s'est enflammé puis a déclenché une explosion en septembre 2022, provoquant les brûlures mortelles." L'incident a coûté la vie à deux travailleurs. L'OSHA a proposé 156 250 USD de pénalités et "a cité l'entreprise pour 10 violations graves et une violation autre que grave".

ENTREPRISES - FTSE 250

Le fournisseur de traitements thermiques et de services spécialisés dans le traitement thermique Bodycote a annoncé une croissance de ses bénéfices annuels, saluant sa capacité à répercuter "les effets de l'inflation sur ses clients". Le chiffre d'affaires a augmenté de 21% pour atteindre 743,6 millions de livres sterling en 2022, contre 615,8 millions de livres sterling en 2021. Le bénéfice avant impôt a bondi de 23 %, passant de 77,5 millions de livres sterling à 95,3 millions de livres sterling. "Le groupe a réussi à répercuter les effets de l'inflation sur ses clients au cours de l'année par le biais d'augmentations de prix et de surtaxes énergétiques", a déclaré Bodycote. Elle a augmenté son dividende final de 8,0 %, passant de 13,8 pence à 14,9 pence par action. Cela porte son dividende total à 21,3 pence, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à 20,0 pence. En ce qui concerne l'horizon 2023, Bodycote a déclaré : "Malgré les incertitudes macroéconomiques à court terme, nous nous attendons à ce que le volume sous-jacent continue de croître plus rapidement que les marchés de fond, et les marges devraient augmenter à mesure que les surcharges se modèrent."

----------

AUTRES ENTREPRISES

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence s'est attaquée au rachat d'Emis par UnitedHealth, société cotée à New York, pour un montant de 1,2 milliard de livres sterling. L'acquisition du fabricant de logiciels de soins de santé "pourrait réduire la concurrence et entraîner des résultats moins bons pour le NHS et, en fin de compte, pour les patients et les contribuables britanniques", a déclaré l'autorité de la concurrence et des marchés (Competition & Markets Authority). Dans le cadre de son enquête de phase 1, la CMA a constaté que l'opération nuirait à la concurrence dans les domaines de la gestion de la santé de la population et des logiciels d'optimisation des médicaments. Emis et Optum, propriété de UnitedHealth, fournissent toutes deux des services logiciels aux médecins généralistes au Royaume-Uni. Emis et UnitedHealth ont jusqu'à vendredi prochain pour proposer des solutions afin de répondre aux préoccupations de la CMA. Emis a déclaré : "Compte tenu de la procédure de la CMA pour l'examen et l'acceptation des engagements, Emis s'attend à être en mesure de fournir une nouvelle mise à jour vers le 31 mars 2023, qui est la date limite statutaire pour que la CMA détermine si les engagements au lieu d'une référence de phase 2 sont acceptables en principe."

Le producteur de panneaux solaires Verditek a déclaré avoir signé un accord d'approvisionnement exclusif de trois ans avec Lindab Profil. Verditek a accordé à Lindab l'exclusivité de la vente de matériaux de construction solaire dans les pays nordiques et en Europe de l'Est. "L'accord ne prévoit aucune obligation d'achat minimum pour Lindab et il n'y a aucune garantie que Lindab passera des commandes. Cependant, Verditek a déjà fourni pour plus de 100 000 euros de panneaux à Lindab pour un certain nombre de projets, ainsi que des panneaux pour une installation de test et de démonstration dans son usine de Forslov, en Suède", a déclaré Verditek. Lindab est une entreprise suédoise spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de produits de construction.

