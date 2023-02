Les Bourses de Londres et de Shenzhen en Chine collaborent

(Alliance News) - Le London Stock Exchange Group PLC a déclaré mardi avoir signé un protocole d'accord avec le Shenzhen Stock Exchange.

Le protocole d'accord vise à faciliter une plus grande coopération entre les bourses, afin de soutenir la croissance des marchés de capitaux au Royaume-Uni et en Chine.

"La signature du protocole d'accord entre la SZSE et la LSEG n'est pas seulement un résumé des progrès de l'étroite coopération entre les deux bourses, mais aussi un point de départ pour une coopération de plus haut niveau. Nous espérons que les deux bourses continueront à approfondir la coopération pragmatique dans de multiples domaines et à améliorer la capacité du marché des capitaux à servir l'économie réelle des deux pays", a déclaré Sha Yan, directeur général de la bourse de Shenzhen.

LSEG a déclaré que les deux parties allaient promouvoir les opportunités pour les entreprises qui visent à contribuer à "l'économie verte". Elle a ajouté : "La LSEG et la SZSE exploreront le développement d'ensembles de données et d'indices plus riches pour aider les investisseurs à mieux comprendre les marchés chinois."

Les actions du London Stock Exchange Group étaient en baisse de 1,1% à 7 434,00 pence chacune mardi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

