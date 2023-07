Les entreprises britanniques qui établissent les notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de différentes sociétés devront se conformer à un nouveau code de conduite volontaire avant l'adoption éventuelle de réglementations pour un secteur qui canalise des milliers de milliards de dollars d'investissements.

Les investisseurs qui souhaitent investir dans des entreprises durables s'appuient fortement sur les agences de notation pour choisir leurs actions, mais le secteur n'est pas directement réglementé en Grande-Bretagne.

L'annonce faite mercredi par la Financial Conduct Authority (FCA) du pays est intervenue un an après que l'organisme de réglementation a chargé l'International Capital Market Association, un organisme commercial spécialisé dans les titres à revenu fixe, et le groupe de réflexion International Regulatory Strategy Group de constituer un groupe de travail chargé de rédiger un code.

Le groupe comprend des organismes de notation ESG tels que le London Stock Exchange Group et Moody's, ainsi que le gestionnaire d'investissement M&G et le cabinet d'avocats Slaughter and May.

"Ce jour marque une étape importante dans l'amélioration de la transparence et de la confiance sur le marché en pleine croissance des données ESG et des produits de notation", a déclaré Sacha Sadan, directeur de l'ESG à la FCA.

Le code, qui reflète les recommandations de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), couvre la gouvernance des agences de notation, les systèmes et les contrôles visant à garantir la qualité des notations, la gestion des conflits d'intérêts et la transparence des méthodologies.

L'approche volontaire de la Grande-Bretagne contraste avec celle de l'Union européenne, qui a proposé le mois dernier un projet de loi visant à réglementer les évaluateurs ESG dans le cadre de la lutte contre l'écoblanchiment, c'est-à-dire les entreprises qui exagèrent leurs références en matière de développement durable.

Les fonctionnaires du ministère britannique des finances mènent actuellement des consultations sur la question de savoir si les évaluateurs ESG devraient être officiellement réglementés, un processus dont la mise en œuvre prendrait du temps.

"Le code jouera un rôle important dans l'amélioration des normes à court terme, tout en continuant à s'appliquer aux entreprises qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une éventuelle réglementation future", a déclaré M. Sadan.

Une consultation publique sur le code est en cours jusqu'au 5 octobre, la version finale devant être publiée à la fin de l'année.

S&P Global, MSCI et Sustainalytics de Morningstar figurent également parmi les plus grands vendeurs de notations ESG.