London Stock Exchange : Bruxelles approuve sous conditions le rachat de Refinitiv par le LSE

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a annoncé mercredi avoir autorisé sous certaines conditions le rachat du spécialiste de l'information financière et des terminaux Refinitiv par London Stock Exchange Group (LSEG), l'opérateur de la Bourse de Londres.

"Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'autoriser l'acquisition de Refinitiv par LSEG car les engagements proposés par cette dernière garantiront que les marchés resteront ouverts et concurrentiels et que l'acquisition n'entraînera pas de hausse des prix ni de réduction du choix et de l'innovation en ce qui concerne ces produits", a déclaré Margrethe Vestager, la commissaire européenne en charge de la Concurrence, citée dans un communiqué.

La Commission avait ouvert en juin une enquête approfondie sur cette transaction, craignant notamment qu'elle pose des problèmes de concurrence sur le marché de la négociation électronique de titres d'Etats européens.

Le feu vert de Bruxelles est soumis au respect d'une série d'engagements pris par LSEG parmi lesquels la cession de sa participation de 99,9% dans le groupe Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan. En octobre, LSEG a signé un accord avec l'opérateur boursier paneuropéen Euronext afin de lui céder Borsa Italiana pour un montant de 4,33 milliards d'euros en numéraire. Le feu vert de Bruxelles au rachat de Refinitiv par LSEG était l'une des conditions auxquelles l'opération était soumise.

Le rachat de Refinitiv doit permettre à LSEG de tripler son chiffre d'affaires, à plus de 8 milliards de livres sterling (environ 8,9 milliards d'euros), et de diversifier ses revenus.

January 13, 2021