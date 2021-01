Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en légère hausse jeudi, entre des résultats mitigés d'entreprises et la perspective d'un plan de relance dans la première économie mondiale.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 0,31% à 6.766,31 vers 08H50 GMT.

"Les ventes de Tesco s'envolent, AB Food subit la chute des ventes de Primark" et les investisseurs attendent la probable annonce d'un plan de relance de la part du président-élu Joe Biden aux Etats-Unis, remarque Connor Campbell, analyste de Spreadex.com.

Joe Biden présentera jeudi les bases du prochain paquet d'aides, qui doivent permettre aux Etats-Unis de sortir de la pire crise qu'ait connu le pays depuis les années 30.

TESCO (-1,20% à 239,20 pence) La chaîne de supermarchés a enregistré un Noël "record" grâce au boom des ventes en ligne et au confinement. Cette performance l'aide à absorber le surcoût de 810 millions de livres engendré sur l'ensemble de l'exercice par la pandémie de nouveau coronavirus.

AB FOOD (-0,63% à 2.207,00 pence) Le conglomérat axé essentiellement sur l'agroalimentaire fait face à un plongeon de 13% de ses ventes dont 30% pour son enseigne de vêtements à bas prix Primark, qui souffre des confinements au Royaume-Uni. Ils pourraient lui avoir déjà coûté 1 milliard de livres si les magasins doivent rester fermés jusqu'à fin février.

SAVILLS (+0,10% à 985,00 pence) Le groupe d'immobilier dit avoir passé une année 2020 "résiliente" avec des baux et transactions en nette baisse, particulièrement dans le domaine commercial, à cause de la pandémie et des restrictions à l'activité. Il termine cependant l'exercice avec une position financière "solide" et un excédent de trésorerie de 160 millions de livres, supérieur à 2019.

