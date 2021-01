Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en légère baisse de 0,13% mercredi, ralentie par le pétrole, dans une séance sans nouvelle majeure.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 8,59 points à 6.745,52 points.

Le marché britannique a pris peu de risques après avoir subi deux séances de baisse, qui elles-mêmes intervenaient dans la foulée d'un début d'année en fanfare.

"Contrairement à lundi et mardi, le FTSE est resté calme tout au long de la séance" et "a pris sa vraie première pause depuis le début de l'année", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Les investisseurs surveillaient également la situation politique aux Etats-Unis.

Une semaine avant la fin de son mandat, Donald Trump faisait face mercredi à un deuxième "impeachment" pour avoir encouragé l'assaut contre le Capitole.

Pour l'heure, Wall Street était stable en début de séance.

"Il sera intéressant de voir comment les investisseurs accueilleraient cette nouvelle et si le fait que Trump soit écarté de la vie politique pour de bon est de nature à faire bouger les marchés", selon M. Campbell.

LE SECTEUR PETROLIER TEMPORISE. Ces valeurs ont fait les frais d'une stabilisation des prix du pétrole après leurs récents plus hauts en dix mois et demi. BP a perdu 0,36% à 303,90 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,16% à 1.417,00 pence.

JUST EAT TAKEAWAY SOUFFRE (-4,34% à 8.676,00 pence). Le groupe de livraison de repas a annoncé une accélération de la hausse de ses ventes au quatrième trimestre mais les investisseurs sanctionnaient une baisse des marges.

ASOS GRIMP (+2,00% à 5.300,00 pence). Le groupe de vente de vêtements en ligne a annoncé des résultats trimestriels qui ont "surpassé" ses attentes, grâce au bond des achats sur internet en plein confinement.

