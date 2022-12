REUTERS NEXT : Le PDG de LSEG déclare que la récente volatilité a révélé les points faibles des marchés

"Ce que cela signifie, c'est que lorsqu'il y a un événement ... une sorte de crise comme l'apparition du COVID au printemps 2020, on assiste à des mouvements massifs sur les marchés très rapidement, et beaucoup de la plomberie existante ne peut pas gérer cela", a-t-il déclaré dans une interview à la conférence Reuters NEXT.

Au début de la pandémie COVID en mars 2020, certaines banques ont contacté la LSEG, lui demandant de fermer ses marchés pendant un jour ou deux afin de rattraper le retard dans le traitement post-marché, a-t-il dit.

"Nous ne l'avons pas fait, évidemment, parce qu'il est important pour nous de garder les marchés ouverts et de maintenir cette fonctionnalité, mais je l'ai mentionné parce que c'est là que des progrès pourraient être réalisés au fil du temps", a-t-il déclaré.

Un autre "point faible" des marchés mondiaux se trouve dans les marchés des capitaux privés et de la dette, qui ont connu une croissance rapide ces dernières années, tout en utilisant beaucoup d'effets de levier, mais avec très peu de transparence, a-t-il dit.

"Beaucoup de gens se demandent et observent comment cela va se passer alors que les taux continuent à augmenter", a-t-il déclaré.