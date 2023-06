Sunny Ng, président de RC365 Holding, quitte ses fonctions et est promu administrateur

RC365 Holding PLC - société basée à Londres spécialisée dans les solutions de passerelles de paiement et les services d'assistance informatique - Kwai Wah "Sunny" Ng quitte son poste de président non exécutif à partir de vendredi et quittera le conseil d'administration à compter du 25 juillet. Robert Cairns, administrateur non exécutif, est promu président.

Le directeur général Chi Kit Law déclare : "Je voudrais saisir cette occasion, au nom du conseil d'administration, pour remercier Sunny pour ses conseils et sa contribution au conseil d'administration pendant son mandat de président de la société, au cours duquel la société a entrepris une [première offre publique] à la Bourse de Londres".

RC365 a déposé un dossier d'introduction en bourse de 2 millions de livres sterling le 11 mars 2022. Les actions ont été admises à la négociation sur le marché principal le 23 mars.

Cours actuel de l'action : 23,00 pence, en baisse de 4,2 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 53 %.

