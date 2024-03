(Alliance News) - TheWorks.co.uk PLC a annoncé mardi son intention de cesser ses activités sur le marché principal de Londres et de demander son admission sur le marché AIM, "plus approprié".

Les actions de The Works étaient en hausse de 2,6% à 26,00 pence mardi après-midi à Londres.

Le détaillant basé à Birmingham, en Angleterre, a également déclaré qu'il prolongerait son exercice financier actuel d'une semaine, la période de 53 semaines se terminant désormais le 5 mai. Le 30 avril restera sa date de référence comptable.

The Works, qui vend des livres, des fournitures pour l'art et l'artisanat, de la papeterie, des jouets et des jeux, a déclaré qu'elle proposait d'annuler ses actions et de cesser ses activités sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Elle demandera ensuite l'admission de ses actions à la négociation sur l'AIM, à condition que les actionnaires approuvent les résolutions correspondantes lors d'une assemblée générale prévue le 4 avril.

"Notre proposition d'admission à l'AIM est le fruit de plusieurs mois de réflexion approfondie", a expliqué Carolyn Bradley, présidente de la société. "Nous pensons que l'AIM est un marché plus approprié pour The Works, en partie en raison de notre taille actuelle, mais aussi en raison des gains d'efficacité à réaliser par rapport aux coûts croissants et aux exigences réglementaires du marché principal.

"Bon nombre de nos principaux actionnaires sont favorables à cette évolution et nous sommes convaincus que les économies attendues et l'accès à d'autres groupes d'investisseurs devraient contribuer à accroître la valeur actionnariale".

Pour expliquer sa décision, The Works a déclaré que les coûts et les exigences réglementaires du marché principal étaient devenus "disproportionnellement lourds". Elle a fait remarquer qu'en raison de sa capitalisation boursière relativement faible, ses actions ne sont pas incluses dans les fonds de suivi d'indices et qu'elle ne s'attend pas à en bénéficier à l'avenir.

En revanche, The Works ne voit "aucun inconvénient pratique" à la cotation sur l'AIM. Elle a déclaré que les "économies significatives" qu'elle s'attend à réaliser devraient inclure une réduction des frais d'audit, car elle ne serait plus classée comme une entité d'intérêt public et pourrait avoir accès à un plus large éventail de cabinets d'audit.

En outre, The Works a déclaré que divers avantages fiscaux potentiels pourraient rendre ses actions plus attrayantes pour les fonds spécifiques à l'AIM.

