WE Soda annule son introduction en bourse à Londres en raison de l'"extrême prudence des investisseurs".

(Alliance News) - Kew Soda Ltd, plus connu sous le nom de WE Soda, a annulé mercredi ses projets d'introduction à la Bourse de Londres, le producteur de soude expliquant que les investisseurs britanniques sont prudents à l'égard du marché des offres publiques initiales.

Le directeur général, Alasdair Warren, a déclaré : "Depuis l'annonce de notre intention de nous introduire en bourse il y a quelques semaines, nous avons été encouragés par l'ampleur de l'engagement des investisseurs à l'échelle mondiale et par l'intérêt subséquent des investisseurs potentiels pour notre introduction en bourse.

"Malgré cela, la réalité est que les investisseurs, en particulier au Royaume-Uni, restent extrêmement prudents sur le marché des introductions en bourse et cette extrême prudence des investisseurs à Londres signifie que nous n'avons pas été en mesure de parvenir à une évaluation qui, selon nous, reflète nos caractéristiques financières et opérationnelles uniques."

WE Soda est le plus grand producteur de carbonate de soude naturel au monde. Basée à Londres et disposant d'installations de production en Turquie, l'entreprise a fabriqué 5 millions de tonnes métriques de produits l'année dernière, dont 4,6 millions de tonnes métriques de sel alcalin.

La soude est un ingrédient utilisé dans la fabrication du verre, mais aussi dans le verre photovoltaïque, la production de carbonate de lithium utilisé dans les batteries des véhicules électriques, les silicates et d'autres produits chimiques à base de sodium.

L'introduction en bourse devrait valoriser WE Soda entre 7,5 et 8 milliards d'USD et aurait été la plus importante à Londres cette année.

L'entreprise avait annoncé qu'elle envisageait une introduction en bourse à Londres en mai. La semaine dernière, mercredi, elle a confirmé son intention de s'introduire en bourse.

Cette décision est un coup dur pour la Bourse de Londres, qui a eu du mal à attirer de nouvelles cotations importantes et a vu des entreprises telles que CRH PLC, une société de matériaux de construction, transférer leurs cotations aux États-Unis. Softbank Group Corp a également choisi de coter le concepteur de puces britannique ARM Holdings de l'autre côté de l'Atlantique.

M. Warren a déclaré que les priorités stratégiques du groupe restaient les mêmes, à savoir se concentrer sur la durabilité et la sécurité et mener à bien les projets de croissance en Turquie et aux États-Unis".

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

