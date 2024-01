World Chess PLC - promoteur londonien des échecs par le biais d'activités liées aux échecs - Depuis son admission sur le marché principal de la Bourse de Londres en avril 2023 et la levée d'un produit brut d'environ 3 millions de livres sterling de nouveaux fonds dans le processus, déclare qu'il a exécuté sa stratégie multicanal En septembre 2023, déclare qu'il a levé des fonds supplémentaires d'environ 1,5 million d'euros par le biais d'une souscription d'actions auprès d'un actionnaire pour soutenir ses projets de croissance. Le directeur général, Ilya Merenzon, déclare : "Les échecs sont l'un des plus anciens sports au monde, mais l'un des plus jeunes en termes de commercialisation. L'ambition de World Chess est de réinventer les échecs pour de nouveaux publics et de nouvelles expériences. Certains aspects des échecs, tels que le merchandising, ont été ignorés jusqu'à présent malgré l'immense augmentation de leur popularité au niveau mondial. En 2023, notre première année en tant que société cotée en bourse, nous avons investi dans des produits, des technologies et des processus et nous avons maintenant l'intention de les déployer au profit des investisseurs et du sport en général".

Cours actuel de l'action : 6,60 pence, non négocié

Variation sur 12 mois : en hausse de 1,5

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

