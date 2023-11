LondonMetric Property Plc est une société de placement immobilier (FPI) basée au Royaume-Uni qui possède des plateformes logistiques ainsi qu'un portefeuille d'épiceries à long terme, avec environ 17 millions de pieds carrés sous gestion. La société est engagée dans l'investissement et le développement immobilier. La société se concentre principalement sur l'investissement dans la logistique urbaine et les actifs à long terme axés sur l'épicerie. La société possède et gère des biens immobiliers souhaitables qui répondent aux demandes des occupants, offrent des rendements fiables, répétitifs et croissants basés sur les revenus, et surpassent les performances à long terme. La société se concentre également sur la distribution et les biens immobiliers à long terme au Royaume-Uni. Ses propriétés comprennent Dagenham ; Islip ; Croydon, Factory Lane ; Bedford, Bedford Link Logistics Park ; Warrington, Omega South ; Cheltenham ; Ollerton ; Hemel Hempstead ; Sunderland ; Liskeard ; Dartford, Kent, Dartford Heath ; Birmingham ; Bristol ; Carlisle ; Orpington, Sevenoaks Way ; Luton, Dunstable Road, et Basildon.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial