(Alliance News) - LondonMetric Property PLC a annoncé mardi des résultats positifs dans le cadre d'un changement d'orientation stratégique.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Londres a enregistré un bénéfice avant impôts de 120 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 31 mars, contre une perte avant impôts de 507,5 millions de livres sterling l'année précédente.

Elle a enregistré une perte de 7,5 millions de livres sterling sur la réévaluation des immeubles de placement, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux 577,4 millions de livres sterling.

Les revenus locatifs ont augmenté de 22 %, passant de 144,1 millions de GBP à 175,3 millions de GBP, ce qui a conduit la société à déclarer un dividende final de 3,00 pence par action, en hausse de 15 % par rapport à 2,60 pence.

Le dividende total pour l'année s'élève à 10,20 pence, soit une augmentation de 7,4 % par rapport à 9,50 pence, ce qui représente la dixième année consécutive de progression du dividende.

La société a renforcé sa position de trésorerie, qui est passée de 36,5 millions de livres sterling à 114,1 millions de livres sterling.

L'année dernière, les marchés financiers ont été marqués par des taux d'intérêt élevés, qui ont culminé pendant l'été, ainsi que par des coûts d'emprunt plus élevés. Ces niveaux élevés persistent et les marchés ne prévoient pas de baisse des taux avant la fin de l'année.

En raison de cet environnement économique, LondonMetric observe un changement dans le comportement des consommateurs dans le secteur des bureaux et dans certaines parties du commerce de détail.

La valeur globale du portefeuille a doublé, passant de 3,0 milliards de livres sterling à 6,0 milliards de livres sterling, à la suite de fusions. La société s'est réorientée vers des secteurs structurellement soutenus, avec une plus grande stabilité des prix, notamment la logistique, les services de proximité, la santé et le divertissement.

Cette activité, y compris la fusion avec LXi REIT PLC et CT Property Trust Ltd, a fait de LondonMetric la troisième plus grande société de placement immobilier du Royaume-Uni en termes de capitalisation boursière.

Andrew Jones, directeur général, a commenté l'événement : "Nous sommes un investisseur thématique à triple revenu net dans des secteurs structurellement soutenus avec des actifs de haute qualité qui jouissent d'une grande satisfaction de la part des occupants. La logistique reste notre conviction la plus forte quant à l'accélération de la croissance des loyers, en particulier la logistique urbaine, et cette pondération devrait augmenter de manière significative au fur et à mesure que nous réinvestissons les produits des ventes d'actifs non stratégiques et ex-croissance."

Après la fin de l'année, 51 millions de livres sterling de logistique urbaine ont été acquis et 75 millions de livres sterling d'actifs principalement de commerce de détail et de bureaux ont été vendus.

Aujourd'hui, il a été annoncé que des contrats ont été échangés concernant la vente de deux actifs de bureaux à Glasgow et Dundee à un seul acheteur dans une transaction d'une valeur de 36,6 millions de livres sterling.

"Il s'agit d'actifs de bonne qualité et bien loués. Cependant, nous continuons à nous désengager des secteurs et des zones géographiques non essentiels et à réinvestir dans les secteurs où nous avons un avantage concurrentiel et qui bénéficient d'un vent arrière structurel", a déclaré M. Jones.

Les actions de LondonMetric étaient en baisse de 0,4 % à 207,20 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

