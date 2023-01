LondonMetric Property nomme Alistair Elliott au poste de président.

LondonMetric Property PLC - Investisseur immobilier basé à Londres - Nomme le directeur non exécutif Alistair Elliott comme président à partir du 11 juillet, en remplacement de Patrick Vaughan. La société fait référence à une assemblée générale annuelle tenue en juillet 2022, au cours de laquelle 79 % des actions ont voté en faveur de la réélection de Patrick Vaughan au conseil d'administration. LondonMetric Property indique que les actionnaires ont noté que la représentation féminine est tombée en dessous de 33 % lors de l'assemblée générale annuelle de 2022, et que le mandat de Vaughan en tant que président avait duré plus de neuf ans. La société confirme que lors de la prochaine assemblée générale annuelle, la représentation féminine au sein du conseil d'administration passera à 33 %, contre 30 % actuellement. "LondonMetric confirme qu'elle est à un stade avancé du recrutement d'une femme directrice non exécutive et prévoit d'annoncer une nomination au cours des deux prochains mois", déclare la société.

Cours actuel de l'action : 189,90 pence, en hausse de 0,5% jeudi

Variation sur 12 mois : baisse de 29%

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

