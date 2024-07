LondonMetric Property Plc est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est d'investir dans l'immobilier commercial, notamment dans la distribution et l'épicerie à long terme. Elle possède et gère principalement des biens immobiliers au Royaume-Uni, spécialisés dans les secteurs de la logistique, des soins de santé, de la commodité et des loisirs. Son objectif est de détenir et de gérer des biens immobiliers souhaitables, susceptibles d'offrir des rendements totaux fiables, répétitifs et croissants, et de surperformer sur le long terme. Ses actifs comprennent notamment l'hôpital Ramsay Rivers, à Sawbridgeworth ; le parc Alton Towers, à Alton ; Bedford Link, à Bedford ; Primark, à Islip ; Eddie Stobart, à Dagenham, et Thorpe Park Egham.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial