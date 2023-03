LondonMetric Property vend sept actifs à revenu long pour 34 millions GBP

(Alliance News) - LondonMetric Property PLC a déclaré lundi avoir vendu sept actifs à revenu long pour 34 millions de livres sterling, la part de la société s'élevant à 30 millions de livres sterling.

L'investisseur immobilier basé à Londres a déclaré que les ventes représentent un profit de 28% sur le coût et un rendement initial net mixte de 4,5%.

La société a déclaré que les actifs génèrent 1,4 million de GBP de loyer par an et que la durée moyenne pondérée des baux non expirés est de 14 ans.

L'actif de plus grande valeur inclus dans la vente était un Premier Inn de 16 000 pieds carrés à Ringwood, que la société a vendu pour 8,65 millions GBP, en prenant une part de 4,3 millions GBP.

Les autres actifs vendus étaient un magasin Aldi à Weymouth pour 6,8 millions GBP, un entrepôt urbain à Salford pour 6,6 millions GBP, une unité de self-stockage à Olbury pour 5,7 millions GBP, une unité commerciale à Littlehampton pour 4,0 millions GBP, et deux stations de lavage IMO pour 2,2 millions GBP.

LondonMetric a également déclaré avoir conclu la vente d'un nouveau M&S Foodhall à Derby, qui avait été annoncée en 2021.

Les actifs ont été vendus avec une décote moyenne de 4,7 % par rapport à la valeur comptable au 30 septembre, a déclaré la société.

Le directeur général, Andrew Jones, a déclaré : "Le marché de l'investissement s'étant renforcé au cours des derniers mois, nous avons profité de cette meilleure liquidité pour vendre de manière opportuniste certains de nos actifs à revenu long plus matures. Ces ventes cristallisent de forts rendements et ont été négociées à des rendements attrayants et à de faibles décotes par rapport aux valeurs comptables."

Les actions de LondonMetric étaient en hausse de 0,3% à 186,40 pence par action lundi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.