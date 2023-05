LondonMetric accepte de racheter CT Property pour 199 millions de livres sterling en actions

(Alliance News) - LondonMetric Property PLC a annoncé mercredi qu'elle avait accepté d'acheter CT Property Trust Ltd, dans le but d'augmenter la taille et la résistance de son portefeuille d'actifs.

LondonMetric a accepté d'acheter CT Property pour 85,5 pence par action, dans le cadre d'une transaction portant sur l'ensemble des actions, d'une valeur de 198,6 millions de livres sterling. Cela représente une prime de 33 % par rapport au prix moyen sur trois mois de 64,2 pence et de 36 % par rapport au prix de clôture de mardi de 63,0 pence. Les actions de CT Property ont augmenté de 22 % à 78,00 pence chacune à Londres mercredi.

Les actions de LondonMetric ont baissé de 7,5 % à 174,00 pence.

LondonMetric émettra 0,455 action LondonMetric pour chaque action CTPT, ce qui donnera aux actionnaires de CT Property une participation de 9,7 % dans LondonMetric.

LondonMetric a déclaré que l'acquisition créerait un groupe combiné "plus grand et plus résistant", avec des actifs immobiliers bruts de 3,3 milliards de livres sterling, comprenant 72 % de distribution et d'actifs industriels.

CT Property a également salué l'impact positif de l'opération sur ses perspectives. Le conseil d'administration a indiqué qu'il était peu probable que CT Property ait pu surmonter les défis auxquels il était confronté en tant que fonds d'investissement immobilier britannique indépendant à court et à moyen terme.

LondonMetric a également annoncé mercredi qu'elle avait conclu la vente d'un entrepôt logistique de DHL à Solihull pour un montant de 20,5 millions de livres sterling. L'entrepôt de 142 000 pieds carrés a été acquis en 2017 dans le cadre d'un portefeuille avec un prix d'achat alloué de 15,7 millions de livres sterling.

La vente cristallise un taux de rendement interne non déséquilibré de 9 % sur la propriété, a déclaré LondonMetric.

"Avec le récent renforcement du marché de l'investissement, nous avons réagi à une approche opportuniste hors marché pour vendre cet entrepôt. Le produit de la vente sera utilisé pour réduire davantage notre dette à taux variable et notre ratio prêt/valeur", a déclaré le directeur général Andrew Jones.

L'investisseur immobilier coté au FTSE 250 a également publié mercredi des résultats annuels mitigés.

Pour l'exercice clos le 31 mars, LondonMetric a enregistré un revenu locatif net de 144,1 millions de livres sterling, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente (130,0 millions de livres sterling). Le chiffre d'affaires a également augmenté de 10 %, passant de 133,2 millions de livres sterling à 146,7 millions de livres sterling.

Toutefois, la société a enregistré une perte avant impôts de 506,3 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 734,5 millions de livres sterling l'année précédente. La perte par action a été de 51,8 pence, contre un bénéfice par action de 78,8 pence l'année précédente.

Ce résultat s'explique par l'augmentation des frais administratifs, qui sont passés de 16,0 millions de livres sterling à 16,4 millions de livres sterling. Le résultat net a également souffert de la baisse des évaluations immobilières. LondonMetric a fait état d'un déficit de 587,5 millions de livres sterling au titre de la réévaluation des biens immobiliers, ainsi que d'une perte de 15,4 millions de livres sterling au titre des cessions.

Sur une base EPRA, les bénéfices sont passés de 93,5 millions de GBP à 101,1 millions de GBP, tandis que les bénéfices par action ont augmenté de 2,9 %, passant de 10,04 à 10,33 pence.

LondonMetric a déclaré un dividende de 9,50 pence, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à l'année précédente (9,25 pence).

"L'année dernière a été marquée par une toile de fond économique plus faible, une inflation élevée et un environnement de taux d'intérêt nettement plus élevés. Il n'est pas surprenant que cela ait entraîné un recalibrage des valeurs immobilières et des conditions qui ont sans aucun doute eu un impact sur notre approche de l'effet de levier et de l'exposition aux taux d'intérêt", a déclaré le directeur général Andrew Jones.

Il a ajouté : "Pour l'avenir, nous sommes fermement convaincus que notre portefeuille est fermement positionné du bon côté des changements structurels à long terme et qu'il continuera à générer des revenus fiables, répétitifs et croissants afin de respecter notre politique de dividendes progressifs".

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

