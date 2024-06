Longboard Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement de médicaments pour les maladies neurologiques. La société s'efforce de faire progresser un portefeuille de produits candidats à action centrale conçus pour être hautement sélectifs pour des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) spécifiques. Elle se concentre sur le développement de divers produits candidats dans son pipeline, dont la bexicaserine (LP352) et le LP659. La société prévoit de faire progresser la bexicaserine (LP352), un superagoniste des récepteurs de la 5-hydroxytryptamine 2C (5-HT2C) à action centrale par voie orale, sans impact observé sur les sous-types de récepteurs 5-HT2B et 5-HT2A, dans un programme mondial de phase 3. Elle évalue également le LP659, un modulateur des sous-types 1 et 5 des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate (S1P) à action centrale par voie orale, qui est en cours de développement pour le traitement potentiel d'affections neuroinflammatoires rares. La société mène un essai clinique de phase 1 à dose unique ascendante (SAD) pour LP659 sur des volontaires sains.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale