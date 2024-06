Longboat Energy PLC - société d'exploration pétrolière et gazière centrée sur la Norvège et la Malaisie - annonce un certain nombre de changements au sein de son conseil d'administration, qui passera de sept à quatre. Comme annoncé précédemment, Brent Cheshire et Jorunn Saetre se retireront lors de l'assemblée générale annuelle. En outre, Katherine Roe a l'intention de se retirer pour se concentrer sur de nouvelles opportunités exécutives. En outre,

Jonathan Cooper, directeur financier, quittera la société le 30 août.

Cours actuel de l'action : 6,13 pence, en baisse de 5,8 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 69 %.

