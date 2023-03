GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Active Energy bondit sur la marque canadienne

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

Active Energy Group PLC, hausse de 19% à 6,20 pence, fourchette sur 12 mois 2,75p-7,7p. L'entreprise londonienne spécialisée dans les énergies renouvelables a obtenu de l'Office canadien des brevets et des marques une marque déposée pour l'enregistrement de CoalSwitch au Canada. Le produit CoalSwitch est un granulé énergétique fabriqué à partir de la biomasse. Active Energy affirme qu'il a été démontré qu'il réduit les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 99 % par rapport au charbon et jusqu'à 97 % par rapport au gaz naturel. En février, Active Energy a déclaré avoir obtenu deux marques déposées pour l'enregistrement de CoalSwitch aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Conroy Gold & Natural Resources PLC, en hausse de 8,5% à 19,80 pence, fourchette de 12 mois 12,5p-41,95p. La société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Irlande et la Finlande a déclaré avoir découvert une nouvelle cible aurifère dans le comté de Monaghan. Cette découverte, ainsi que la découverte récente d'une cible aurifère dans le comté d'Armagh, a conduit à l'identification d'une deuxième tendance aurifère : le massif de Longford-Down. Le président Richard Conroy : "L'identification d'une nouvelle tendance aurifère dans le Longford Down Massif constitue une nouvelle avancée par rapport au nouveau district aurifère très étendu découvert par la société."

AIM - LOSERS

Longboat Energy PLC, baisse de 22% à 11,06p, fourchette sur 12 mois 11,2p-77,2p. La société d'exploration et de production axée sur la mer du Nord a déclaré que sa licence PL939, qui contient la découverte de pétrole Egyptian Vulture, est abandonnée car la qualité du réservoir n'est pas assez bonne. Elle a indiqué qu'elle souhaitait présenter une nouvelle demande pour cette superficie lors du prochain cycle d'attribution des licences, qui devrait avoir lieu en janvier 2024. "La découverte du Vautour égyptien présente un potentiel important et nécessite un partenariat aligné pour être évaluée efficacement et progresser vers un projet de développement potentiel. Nous sommes impatients de créer un nouveau groupe pour faire progresser cet actif à fort potentiel", déclare le directeur général Helge Hammer.

