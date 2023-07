Longboat Energy PLC - société d'exploration et de production à cycle complet axée sur la Norvège et la Malaisie - Helge Hammer, directeur général, achète 240 000 actions à 26,7 pence chacune, pour une valeur de 64 080 livres sterling, à Londres lundi. M. Hammer déclare : "Les administrateurs estiment que les actifs existants de la société et le potentiel futur de sa coentreprise avec Japex et de ses activités naissantes en Asie du Sud-Est présentent une valeur significative."

Cours actuel de l'action : 26,97 pence, en hausse de 5,8 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 27

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.