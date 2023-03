Les actions de Longboat Energy chutent suite à l'abandon de la licence du Vulture Egyptien.

(Alliance News) - Longboat Energy PLC a déclaré vendredi que la licence PL 939 qui contient la découverte de pétrole Egyptian Vulture est abandonnée, la qualité du réservoir n'étant pas assez bonne.

Les actions de Longboat Energy ont chuté de 19% à 11,40 pence chacune vendredi matin à Londres.

La société d'exploration et de production basée à Londres et axée sur la mer du Nord a déclaré qu'elle cherchait à former un nouveau groupe pour faire progresser l'actif. Elle "cherchera à présenter une nouvelle demande pour cette superficie lors du prochain cycle d'attribution de licences, dont l'attribution est prévue en janvier 2024".

Helge Hammer, directeur général, a déclaré : "La découverte du Vautour égyptien présente un potentiel important et nécessite un partenariat aligné pour être évaluée efficacement et progresser vers un projet de développement potentiel. Nous sommes impatients de créer un nouveau groupe pour faire progresser cet actif à fort potentiel."

