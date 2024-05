(Alliance News) - Les actions de Longboat Energy PLC se sont effondrees mercredi, la societe ayant fait etat de la performance inquietante d'un actif norvegien en raison de retards importants dans la completion des puits.

Les actions de la societe d'exploration petroliere et gaziere axee sur la Norvege et la Malaisie ont chute de 57% a 7,69 pence chacune a Londres mercredi.

Cette chute est survenue apres que Longboat a fait etat d'une performance "decevante" des Statfjord Satellites, au large des cotes norvegiennes.

Longboat detient une participation de 4,8 % dans l'unite Statfjord Ost et une participation de 4,3 % dans l'unite Sygna.

La production de Statfjord s'est elevee en moyenne a environ 401 barils d'equivalent petrole par jour entre janvier et avril, ce qui est nettement inferieur aux previsions internes de Longboat et a celles de l'operateur du projet, Equinor ASA EQNR.

Selon Longboat, cette sous-production est due a des retards dans la completion des puits a Statfjord Ost, deux des cinq puits de redeveloppement fores en 2023 etant toujours hors service.

Alors que l'unite Sygna continue de fonctionner conformement aux attentes, cela reste a des niveaux faibles, a declare Longboat.

En raison de l'incertitude concernant les puits Statfjord Ost, Longboat prevoit desormais une production moyenne comprise entre 575 et 625 bpj en 2024, nette pour Longboat Japex Norge AS, la coentreprise norvegienne de Longboat avec Japan Petroleum Exploration Co Ltd.

En raison des faibles previsions de production et des problemes operationnels en cours, Longboat a declare que le budget d'investissement pour Statfjord Ost 2024 avait presque double pour atteindre 685 millions de couronnes norvegiennes (51,1 millions de livres sterling).

M. Longboat a egalement fait etat d'une lenteur frustrante dans l'avancement de la decouverte de Kveikje, dans laquelle LJN detient une participation de 10 %.

Cela est du a des opinions divergentes sur la meilleure solution d'ecoulement pour Kveijkje de la part des partenaires du projet, a declare la societe, ce qui a conduit a l'intervention de l'autorite norvegienne de regulation de l'energie pour resoudre le differend.

"Longboat estime que Kveikje continue de presenter une valeur significative pour les actionnaires, mais reconnait que sa realisation prendra probablement plus de temps que prevu", a declare la societe.

En Malaisie, Longboat a declare que des progres continuaient d'etre realises sur le bloc 2A, detenu a 53 % par la societe et situe au large de Sarawak.

Par Hugh Cameron, journaliste a Alliance News

