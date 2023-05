Les actions de Longboat Energy montent en flèche suite à la création d'une joint-venture avec Japan Petroleum pour la Norvège

(Alliance News) - Longboat Energy PLC a déclaré mardi qu'elle allait former une coentreprise avec Japan Petroleum Exploration Co Ltd à la suite d'un "investissement significatif" de la société basée à Tokyo.

Les actions de Longboat ont plus que doublé pour atteindre 21,38 pence chacune à Londres lundi matin. Les actions de Japex ont clôturé en hausse de 0,8 % à 4 540,00 yens à Tokyo.

La société d'exploration et de production axée sur la mer du Nord a déclaré que Japex avait investi 50 millions de dollars dans sa filiale norvégienne, Longboat Energy Norge, en échange d'une participation de 50 %.

L'entreprise commune sera rebaptisée Longboat Japex Norge.

Japex fournira également une facilité de financement d'acquisition de 100 millions d'USD sur cinq ans, a déclaré Longboat.

L'entreprise commune s'inscrit dans le cadre de l'objectif de Longboat de "construire un leader indépendant centré sur la Norvège", a déclaré la société.

"Longboat est ravi d'avoir trouvé en Japex un partenaire stratégique solide et complémentaire. Japex a cherché le meilleur moyen d'entrer en Norvège et a identifié Longboat comme un excellent partenaire pour atteindre son objectif stratégique", a déclaré Helge Hammer, directeur général de Longboat.

