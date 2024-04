(Alliance News) - Longboat Energy PLC a annoncé jeudi que sa perte annuelle s'était creusée en raison de dépréciations d'actifs et de coûts plus élevés en 2023, alors que le groupe n'a de nouveau généré aucun revenu.

Les actions de Longboat ont chuté de 18% à 18,56 pence chacune à Londres jeudi matin.

La société d'exploration et de production, qui opère en Norvège et en Malaisie, a déclaré que la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 9,3 millions de livres sterling en 2023, contre 2,6 millions de livres sterling l'année précédente.

Cette perte est due à une dépréciation de 2,6 millions de livres sterling et à des dépenses administratives de 4,3 millions de livres sterling.

Longboat n'a généré aucun revenu pour l'année, comme en 2022.

En ce qui concerne l'avenir, Longboat a déclaré qu'elle "poursuivait activement" les opportunités en Norvège pour fournir des volumes de production importants.

Elle a également déclaré que le puits d'exploration Lotus en Norvège, où Longboat conserve une participation de 15 %, devrait être foré au cours du troisième trimestre de l'année.

Helge Hammer, directeur général, a déclaré : "Notre stratégie reste inchangée : "Notre stratégie reste inchangée et en 2024, nous cherchons à construire des portefeuilles [d'exploration et de production] générant des flux de trésorerie à la fois en Norvège et en Asie du Sud-Est, avec la pleine confiance que nous assurerons une croissance considérable et créerons une valeur actionnariale substantielle."

