(Alliance News) - Longboat Energy PLC a déclaré mercredi avoir acheté la société privée Topaz Number One Ltd, ce qui, selon elle, marque l'expansion de ses activités en Asie du Sud-Est.

En effet, la société d'exploration et de production à cycle complet axée sur la Norvège et la Malaisie a noté que le seul actif de Topaz est une participation active d'un peu moins de 16% dans le bloc 2A au large de Sarawak en Malaisie, qui contient le prospect "géant" de Kertang.

Longboat Energy a déclaré que l'acquisition serait satisfaite en trois tranches : émission de nouvelles actions d'une valeur de 100 000 USD à la fin de l'opération ; 125 000 USD payés en espèces ou émission de nouvelles actions lorsqu'un puits d'exploration sera engagé sur le bloc 2A ou lors d'un accord d'exploitation ; et 3 millions USD payés en espèces ou en nouvelles actions lorsqu'une découverte sera faite sur le bloc 2A, en fonction de la taille des ressources et de la croissance du prix de l'action mesurée sur une période de deux ans.

L'acquisition reste soumise aux approbations réglementaires habituelles et à celles des partenaires, a déclaré Longboat Energy.

À l'issue de la transaction, Longboat Energy a déclaré qu'elle détiendrait un intérêt opérationnel dans le contrat de partage de la production sur le bloc 2A d'un peu moins de 53 %, ce qui "simplifierait le processus menant à une décision positive sur le puits et à l'introduction potentielle d'un partenaire de financement supplémentaire avant le forage".

Les partenaires Petronas Carigali Sdn Bhd et Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn Bhd détiennent respectivement 40 % et 7,5 % du contrat de partage de la production.

L'équipe de Topaz, composée des propriétaires et directeurs fondateurs James Menzies et Pierre Eliet, rejoindra Longboat Energy, qui, selon Longboat Energy, apportera "une vaste expertise régionale et un réseau bien établi, accélérant les ambitions de Longboat de construire un cycle complet [d'exploration et de production] en Asie [du Sud-Est]".

"Nous sommes heureux d'avoir accru notre participation dans le bloc 2A, vaste et prometteur, situé dans les eaux profondes du Sarawak, qui contient le gisement géant de Kertang. Le Sarawak a connu d'importants succès d'exploration ces dernières années, et nous sommes ravis de jouer un rôle dans la recherche de ressources gazières supplémentaires dans la région", a déclaré Helge Hammer, directeur général de Longboat Energy.

"Nous souhaitons la bienvenue à James et Pierre chez Longboat. Leur vaste expérience et leur réseau en Asie [du Sud-Est], combinés à notre expertise technique interne, nous placent en position de force pour accélérer la croissance dans la région. Parallèlement à la maturation du bloc 2A en vue de la décision de forage, nous nous concentrons sur l'ajout d'actifs de production et de développement à notre portefeuille en Asie du [sud-est]".

Les actions de Longboat Energy ont augmenté de 6,8 % à 24,56 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.