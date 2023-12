Longboat Energy PLC - société d'exploration et de production active en Norvège et en Malaisie - achève l'acquisition de la société privée Topaz Number One Ltd, portant ainsi à 52,5 % sa participation dans le contrat de partage de la production sur le bloc 2A, au large de Sarawak, en Malaisie. Longboat détient désormais une participation opérationnelle de 52,5 % dans le bloc 2A, au large de Sarawak (Malaisie), qui contient le gisement "géant" de Kertang. La transaction a été annoncée en septembre.

Helge Hammer, directeur général, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir conclu l'acquisition de Topaz, qui accroît notre participation dans un grand bloc d'exploration dans une région qui a connu récemment des succès considérables en matière d'exploration. Petronas a annoncé avoir enregistré 19 découvertes d'exploration, dont 13 au large du Sarawak, et deux succès d'évaluation d'exploration, contribuant à plus d'un milliard de barils d'équivalent pétrole à de nouvelles ressources pour la Malaisie en 2023. Il est clair que nous sommes à la bonne adresse".

Cours actuel de l'action : 17,38 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 2,1

