Longboat Energy PLC - société d'exploration et de production active en Norvège et en Malaisie - annonce qu'elle a obtenu une participation de 20 % dans la licence PL 1212 S, qui contient le gisement de Magnolia, avec ses partenaires Equinor Energy AS (opérateur) à 40 % et DNO Norge AS (40 %). estime que Magnolia contient des ressources prospectives moyennes brutes de 39 millions de barils d'équivalent pétrole, avec un potentiel supplémentaire estimé à 57 millions de barils. Elle évalue à 34 % les chances de succès du gisement de Magnolia, le principal risque étant la rétention et la phase des hydrocarbures.

En outre, le cinquième et dernier des nouveaux puits intercalaires dans le redéveloppement de Statfjord Ost a été foré avec succès et les champs Statfjord Ost et Sygna devraient commencer à augmenter leur production au cours du premier trimestre 2024. La transaction progresse vers la finalisation, qui est attendue à la fin de ce mois.

Cours actuel de l'action : 20,55 pence, en baisse de 4,4 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 9,6

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.